Está sendo levada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Goiânia, na manhã desta quinta-feira (18), uma jararaca resgatada pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis.

O réptil foi encontrado no portão da casa de uma família que mora no Residencial Aldeia dos Sonhos, bairro localizado no extremo da região Norte da cidade, na noite de quarta-feira (17).

Por ligação, a proprietária da residência contou que precisava desesperadamente de ajuda porque estava com medo de que a criança dela ou algum outro morador do local se ferisse.

Inicialmente, a mulher afirmou aos bombeiros que se tratava de uma cascavel, porque a cobra estava balançando a cauda e um ruído semelhante ao de chocalho dava para ser percebido.

No entanto, assim que os militares chegaram, afirmaram que era uma jararaca das grandes, que está na lista das mais perigosas.

Bombeiros resgatam cobra extremamente perigosa em casa de família de Anápolis pic.twitter.com/xbCfxtWX7Q — Portal 6 (@portal6anapolis) March 18, 2021

O veneno dela, além de liberar um efeito tóxico em todo o corpo, também tem ação específica no local na picada, que pode causar inflamações, hemorragias e até necrose e amputação.

O trabalho de captura dos bombeiros foi um sucesso. Mesmo sem nenhum ferimento, a corporação decidiu não levar a cobra para o habitat natural, para que não voltasse a invadir casas ou colocasse vidas em risco.