Imagine sentir fortes dores no corpo, ter dificuldades para respirar, perder o olfato e paladar e, se for homem, poder ficar até 04h com o pênis ereto.

Pois é! Esse pode ser mais um sintoma da Covid-19, doença que está parando o mundo desde o final de 2019.

De acordo com um artigo publicado pelo American Journal of Emergency Medicine, o primeiro relato foi de um idoso de 69 anos em Miami, na Flórida.

Ele permaneceu 04h com o órgão enrijecido e, somente após um procedimento cirúrgico para drenar o sangue, foi que ele conseguiu recuperar a circulação.

Um outro caso foi registrado em Versalhes, na França. Um idoso de 62 anos vivenciou exatamente a mesma situação, sendo preciso se submeter a uma cirurgia de emergência.

Pesquisadores e especialistas acreditam que a principal causa desta reação anormal seja a formação de alguns coágulos na região peniana, que impendem o sangue de percorrer normalmente.

Apesar de muito rara, profissionais da área não descartam o sintoma e ainda orientam para que pessoas do sexo masculino que contraírem a Covid-19 se preocupem caso percebam o órgão ereto por longos prazos.