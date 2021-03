Criada por lei municipal sancionada pelo prefeito de Anápolis Roberto Naves (PP) nesta quinta-feira (18), a Agência Reguladora Municipal (ARM) tem concurso público previsto para o próximo ano.

Cinco funções já foram definidas: analista em regulação de publicidade, analista em regulação de vigilância sanitária , analista em regulação de água e saneamento, analista em regulação de serviços de trânsito e transporte e analista em regulação de serviços funerários e sepultamentos.

Na lei de criação, consta que o salário inicial para cada uma das funções será de R$ 4.198,45. Os cargos são de nível superior, mas a definição de formação específica para cada um, assim como a quantidade de vagas e demais requisitos, serão definidos em edital.

Enquanto não for feito concurso público, a Prefeitura de Anápolis poderá designar servidores públicos do município ou de outros entes federados para as exercer funções. O estado de calamidade pública decretado por conta da pandemia impede que o certame seja realizado antes de 31 de dezembro.

A ARM será uma autarquia que, dentre várias atribuições, fiscalizará prestadores de serviços públicos em Anápolis – como a Urban, Saneago e Quebec Ambiental. O advogado Robson Torres, que já comandou o Procon Municipal, deverá ser nomeado nos próximos para mandato de quatro anos no novo órgão.