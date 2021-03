O governador Ronaldo Caiado (DEM) fez um pronunciamento nesta quinta-feira (18) para se solidarizar com as famílias das 10.045 vítimas da Covid-19 em Goiás e clamar à população que se conscientize sobre o atual cenário da pandemia. “Hoje é um dia triste. Peço a vocês que, por favor, entendam o momento que estamos vivendo. São vidas, não números. São pessoas queridas que se foram neste um ano”, declarou.

As mais de 10 mil vítimas, enfatizou o governador, não se resumem a uma estatística. “São amigos, familiares ou conhecidos. Elas são histórias interrompidas pela pandemia”, disse. A mensagem, segundo ele, “é para externar meus sentimentos e pesar, de solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos. Quantos também não perdi? Amigos, pessoas queridas”, lembrou.

Caiado homenageou os profissionais que atuam na linha de frente, “com coragem e determinação”. Mencionou equipes de saúde compostas por médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, maqueiros e pessoal de limpeza. Destacou as forças de segurança que estão no que chamou de “campo de batalha”.

“A todo momento recebo a informação da perda de um desses combatentes que estão diretamente com a população ajudando, auxiliando, orientando. Não tem sido fácil, minha gente, manter o ânimo das pessoas vendo cair ao seu lado amigos, companheiros de rotina”, disse o governador.

No vídeo, veiculado pelas redes sociais, Caiado chamou a atenção para o fato de que o vírus é letal e não faz distinção entre pessoas. Citou que as variantes estão mais agressivas, o que requer cuidado redobrado. “Esse novo vírus tem um potencial de transmissibilidade muito maior, com a carga viral muito maior”, alertou. Ele ainda lembrou que, por mais que o governo estadual tenha expandido a estrutura de saúde, a partir dos hospitais de campanha, a demanda é tão grande que os leitos estão quase esgotados.

O governador reconheceu que é difícil conviver com as determinações de “abre e fecha” do comércio e manter as medidas de isolamento social, o que requer ficar distante dos entes queridos. No entanto, pediu a colaboração dos goianos.

“Nos deem esses 14 dias, promovam o isolamento”, disse, em referência ao decreto estadual que entrou em vigor na quarta-feira (17) e que restringe o funcionamento de atividades econômicas. “O momento é de lutar pela vida. Este é, indiscutivelmente, a mais importante de todas as nossas metas”, pontuou.

Na última terça-feira (16), o governador determinou novas restrições ao funcionamento de atividades econômicas em todo território goiano. Inclusive, já está em vigor o chamado revezamento 14×14. São duas semanas de restrições e outras duas com funcionamento normal das atividades.

Paralelo a isso, Caiado anunciou um pacote de medidas para combater os efeitos provocados pela Covid-19. As ações visam amparar especialmente os setores econômico e social. Entre elas está a prorrogação do prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); a destinação de R$ 112 milhões para empréstimos a micro e pequenos empreendedores, com taxa de juro zero; a aquisição e distribuição de 250 mil cestas básicas; e o repasse de R$ 28 milhões para ações sociais nos municípios.