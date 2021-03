O Laboratório Mais Saúde é 100% anapolino, conta com duas unidades na cidade e está construindo a terceira. Ele foi criado porque os sócios entendem que todo paciente precisa ser muito bem atendido, que os resultados precisam ter alta qualidade e os preços devem ser justos.

Com este modelo de negócio, o Laboratório vem fazendo sucesso e conquistando os moradores da cidade, através de práticas de gestão modernas e uso de tecnologia.

Um dos sócios, o administrador Johnatan França, conta que esse tripé é o que garante a sustentabilidade do negócio e a ótima avaliação que o Laboratório recebe dos pacientes.

“Atualmente mantemos nota máxima de qualidade no Programa Nacional de Controle de Qualidade, oferecendo mais de um mil exames, possibilitando resultados rápidos, com preços justos. Não praticamos alta margem de lucro e oferecemos uma excelente experiência aos pacientes. Basta o paciente nos enviar seu pedido de exames que rapidamente enviamos o orçamento com as melhores condições do mercado.”, explica.

Covid-19

Esse mesmo padrão de qualidade e preço justo é oferecido nos exames para detecção da COVID-19. Ao todo, o Laboratório oferece vários tipos de testes. São eles:

Teste Rápido IGG/IGM (Sangue) – Verifica a presença dos anticorpos e o resultado é disponibilizado no mesmo dia.

Teste Rápido Swab (Nariz) – Verifica a presença do vírus. É indicado a partir do 3º dia de sintoma ou possível contaminação. Resultado sai no mesmo dia.

IGG Sorológico – Indicado para quem quer saber se já teve o vírus.

IGG/IGM Sorológico – Indicado para saber qual a fase de contaminação pela Covid-19.

RT-PCR – Pesquisa o RNA do vírus. Verifica se a pessoa está com Covid-19.

Como fazer o exame?

O Laboratório Mais Saúde atende em dois endereços: no Jundiaí (Em Frente à Santa Casa), das 07h às 16h, e na Vila São Joaquim (Dentro da Clínica Popular Mais Saúde), das 07h às 17h.

O paciente pode comprar os exames pelos sites www.labmaissaude.com.br ou www.clinicapopularmaissaude.med.br e optar pela coleta domiciliar.

O pagamento ainda pode ser realizado em até 12x nos cartões, sem acréscimos no preço, e o resultado é liberado pelo site ou aplicativo, para que o paciente não precise sair de casa.

Dessa maneira, todo o contato pode ser remoto, não necessitando ir até uma das unidades para receber um atendimento da mais alta qualidade e agilidade.

Os valores dos testes podem ser obtidos pelo site ou WhatsApp (62) 9 9111-4835. O Laboratório não divulga preços em postagens para não ferir as regras do Conselho de Biomedicina. Laboratório que divulgam valores podem ser autuados.

Mais informações no Instagram do @labmaissaude.