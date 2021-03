Foi levada para a Central de Flagrantes da Polícia Civil a mulher que no início da tarde desta quinta-feira (18) tentou assaltar uma panificadora da Vila Góis, um dos bairros mais antigos de Anápolis.

A reportagem do Portal 6 conversou com o capitão Jardeson Lago e soube do comandante da Força Tática Municipal que ela também é investigada por participar de um homicídio.

A idade da suspeita ainda não foi informada porque, segundo o oficial, a ocorrência ainda está em andamento.

A arma que estava de posse dela também já foi recolhida pelos militares.

Mais informações a qualquer momento.