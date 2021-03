Com as novas medidas de restrição para conter o avanço da Covid-19, o Assaí Atacadista montou uma estratégia para barrar aglomerações.

Anunciada com validade também para os clientes de Anápolis, a medida insere no aplicativo do hipermercado a ferramenta ‘Horário de Pico’.

Segundo o Assaí, ela mostra o fluxo de clientes tanto por dia da semana quanto por faixa de horário e, assim, os usuários podem saber vai estar cheio ou não.

“As informações são atualizadas diariamente e o fluxo de clientes é monitorado a partir de uma tecnologia que identifica a presença de clientes nas lojas via Wi-FI”, explicou em comunicado ao Portal 6.

O aplicativo do Assaí é disponibilizado nas lojas do App Store ou Google Play, nas plataforma iOS e Android.