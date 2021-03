Uma mulher de 36 anos, moradora de Brasília, foi surpreendida nesta semana com um e-mail inusitado assinado pelo ‘Conselho de Mulheres’ do edifício onde mora.

Ela, que é técnica em enfermagem, foi aconselhada na correspondência para que deixasse de transitar pelos corredores com roupas curtas e ‘shortinhos de academia’, pois essas roupas estariam causando constrangimento em casais do prédio.

A pessoa que enviou o e-mail fez questão de ressaltar quais peças seriam mais adequadas para a mulher usar e encerrou o texto afirmando que todas elas estariam dispostas a ajuda-la nessa “missão”.

Perplexa com o pedido, a enfermeira recorreu à administração do condomínio, que disse desconhecer a existência do coletivo feminino. Indignada, ela quer levar o caso à Justiça.

Ao G1, a profissional afirmou que mora no residencial há cerca de um ano e cinco meses e que evita ao máximo transitar nas áreas comuns do prédio, preferindo sempre os corredores para sair do apartamento quando desce para a academia.

“A questão de um grupo de mulheres, ou apenas uma mulher, se achar no direito de definir o que eu posso vestir ou não, não há nada que justifique um comportamento desses”, reclamou.