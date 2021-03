A queda de uma adolescente de 12 anos, que resultou em morte, na madrugada desta quinta-feira (19), em um prédio do bairro Jundiaí, deve ser investigada pela Polícia Civil.

A reportagem do Portal 6 apurou que o delegado plantonista já solicitou laudo ao Instituto de Criminalística para ajudar no esclarecimento do caso.

Familiares ouvidos pelos policiais militares que atenderam a ocorrência sustentam que a menor tinha problemas psicológicos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, mas não foi necessário encaminhá-la a uma unidade hospitalar porque ela já estava em óbito.