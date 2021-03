Um caso delicado foi registrado em Anápolis na noite de quinta-feira (18). É que uma jovem de 18 anos conseguiu acionar a Polícia Militar depois de passar por momentos aterrorizantes.

A garota mora no Residencial Arco Íris, na região Sudeste da cidade, e contou para os agentes que estaria sendo vítima de sucessivas agressões pelo marido há quase 24 h. Ela apresentava várias lesões no corpo.

O suspeito, que tem 33 anos, também teria tentado bater no filhinho do casal, de apenas um ano e cinco meses, que ficou sendo protegido pela mãe. Depois teria prometido que mataria ela e o bebê se a PM fosse chamada.

Durante os ataques violentos, vários pertences da casa foram quebrados, inclusive o celular da jovem. No local, os policiais encontraram o imóvel todo revirado.

O casal precisou ser levado para o Instituto Médico Legal (IML) para um exame de corpo de delito e, na frente da guarnição, o marido prometeu executar a esposa quando saísse da cadeia.

O homem foi autuado por lesão corporal dolosa na Central de Flagrantes, mas consta no site do Projudi, do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), que ele não está preso.