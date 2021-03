O Sicredi, instituição financeira cooperativa pioneira do segmento no Brasil, ultrapassou neste mês a marca de 5 milhões de associados. Com um modelo de gestão que valoriza a participação dos associados, os quais têm direito a voto nas decisões da sua cooperativa e participação nos resultados, hoje o Sicredi está presente em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Desta forma, a instituição contribui para a expansão do cooperativismo de crédito no Brasil, segmento surgido em 1902 com a fundação da cooperativa Sicredi Pioneira RS, e que já conta com mais de 11 milhões de adeptos no Brasil, segundo o Banco Central. Atualmente as mais de 800 cooperativas de crédito existentes no país estão presentes em aproximadamente metade dos munícipios brasileiros. Somente o Sicredi, está presente em quase 1,5 mil municípios sendo que em mais de 200 deles, é a única instituição financeira fisicamente presente.

“Enquanto segmento, temos ainda um grande espaço no Sistema Financeiro Nacional para conquistar e acreditamos que o crescimento da nossa base de associados, além de contribuir para a expansão do cooperativismo de crédito, também está em sintonia com a nossa premissa de estarmos próximos aos associados, compreendendo a realidade de cada região para poder disponibilizar as soluções mais adequadas”, explica Manfred Alfonso Dasenbrock, presidente do Conselho de Administração do Sicredi (SicrediPar), da Central Sicredi PR/SP/RJ e integrante do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU).

O impacto positivo da atuação das cooperativas de crédito nas regiões onde atuam acontece não somente em função dos produtos e serviços financeiros, mas também pelo envolvimento com a comunidade por meio de iniciativas de viés social. O estudo “Beneficios Econômicos do Cooperativismo de Crédito na Economia Brasileira”, realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e que avaliou dados econômicos de todas as cidades brasileiras com e sem cooperativas de crédito entre 1994 e 2017, cruzando com informações do IBGE, chegou à conclusão de que, em média, o cooperativismo de crédito incrementa o PIB per capita dos municípios em 5,6%, cria 6,2% mais vagas de trabalho formal, além de aumentar o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%, estimulando, portando, o empreendedorismo local.

“As cooperativas de crédito são, efetivamente, das pessoas que fazem parte dela e é por isso que suas ações são naturalmente voltadas para o benefício daquela comunidade. Vale destacar também que nossa atuação vai além da contribuição por meio da oferta de produtos e serviços financeiros, pois a partir de iniciativas de conexão com as comunidades locais e programas sociais com foco em educação, visamos promover impacto positivo e gerar prosperidade de forma sustentável na sociedade”, complementa Dasenbrock.

Expansão Nacional

Além da presença em cidades interioranas e com forte atuação no agronegócio, o Sicredi vem investindo na abrangência nacional, incluindo grandes centros urbanos. Em 2017, a instituição se expandiu para as regiões Norte e Nordeste do Brasil e inaugurou a primeira agência na cidade de São Paulo, localizada na Avenida Paulista. Um ano depois, em 2018, foi inaugurada a primeira agência no Distrito Federal e, em 2019, em Minas Gerais. Em 2020, o Sicredi marcou sua chegada a Manaus, no Amazonas, e, já neste ano, em Macapá, no Amapá.

Em fevereiro, a instituição chegou à marca de 2 mil agências no Brasil e pretende inaugurar mais de 250 novas agências ainda em 2021, com um investimento superior a R$ 200 milhões, incluindo a chegada ao Espírito Santo e Roraima. Vale destacar que no ano passado foram inauguradas 150 unidades, com destaque para expansão em outras cidades de estados como São Paulo, Minas Gerais, Goiáse Paraíba. O crescimento da base de associados tem se refletido também na concessão de crédito da instituição, que em fevereiro deste ano ultrapassou a marca de R$ 100 bilhões em carteira.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.