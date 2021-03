Policiais militares se deslocaram ao Residencial Jandaia, região Norte de Anápolis, na madrugada deste sábado (20), para atender o chamado urgente de um morador.

É que ele estava dormindo e acordou com um barulho estranho no quintal de casa. A cachorrinha dele também estava muito nervosa.

O homem, de 48 anos, se levantou devagar e conseguiu ver que um assaltante havia quebrado o muro e estava tentando furtar um ventilador nos fundos da residência.

Quando os policiais chegaram, o suspeito, de 19 anos, apresentava vários ferimentos pelo corpo, inclusive na cabeça, e tinha sido imobilizado pelo proprietário da casa.

Por causa de tantos machucados, ele precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para o Hospital Municipal Jamel Cecílio para receber atendimento médico.

A maneira que ele se machucou entre o período que invadiu a casa e a chegada da viatura não foi revelada.

Após receber alta do hospital, o suspeito ainda entrou em luta corporal com os policiais para tentar não ser preso. No entanto, acabou algemado e encaminhado à Central de Flagrantes.

Lá, ele foi autuado por tentativa de furto e colocado à disposição do Poder Judiciário.