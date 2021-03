A Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu edital ofertando 3.865 vagas. As oportunidades são para para reingresso, transferência interna, transferência externa e portadores de diploma.

Nesta modalidade não há provas. Segundo a UEG, as oportunidades são para cursos de diversas cidades, turnos e modalidades, das seguintes áreas:

Educação e Licenciaturas: 2.071 vagas;

Ciências da Saúde e Biológicas: 653 vagas;

Ciências Tecnológicas: 513 vagas;

Ciências Sociais Aplicadas: 276 vagas;

Ciências Agrárias e Sustentabilidade: 352 vagas.

A relação dos documentos exigidos no momento da inscrição, bem como dos cursos com as referidas vagas, pode ser conferida no edital.

Interessados devem se inscrever até dia 31 de março, exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico www.minhavaga.ueg.br.

Quem for aprovado começará a estudar já neste semestre. Dúvidas e questionamentos podem ser encaminhados ao e-mail [email protected] br.