Um homem de 37 anos foi surpreendido, na manhã de domingo (21), por uma invasão inusitada no quintal da casa em que mora, localizada no Parque Calixtópolis, bairro da região Sul de Anápolis.

É que um vizinho já bastante conhecido do setor por furtar objetos entrou no lote sem a permissão do proprietário e roubou um pneu do VW Gol que estava estacionado na garagem.

Indignado, a vítima acionou uma equipe da Polícia Militar para capturar o objeto de volta.

Lá, a guarnição iniciou uma busca na região e acabou encontrando o suspeito transitando em um Chevrolet Corsa com o pneu furtado já instalado no veículo.

Abordado, ele confessou o crime e teve de ser encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi autuado pelo crime e, caso condenado, poderá receber uma pena de até quatro anos de reclusão.

1 de 2 - + 1. (Foto: Reprodução) (Foto: Reprodução) 2. (Foto: Reprodução) (Foto: Reprodução)