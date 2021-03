Os hospitais notificaram à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta segunda-feira (22) mais 17 mortes por Covid-19. Chegou a 693 o número de vidas perdidas em decorrência das complicações da doença em Anápolis.

De acordo com a pasta, as vítimas foram uma mulher, de 40 anos, que faleceu no dia 16; uma mulher, de 30, que foi a óbito no dia 18; um homem, 68, e duas mulheres, 58 e 67, que morreram no dia 20.

Além de sete homens, de 37, 53, 60, 65, 66, 67 e 74, e três mulheres, 70, 76 e 90, que foram a óbito ontem (21); e uma mulher, de 39, e um homem, de 68, que não resistiram hoje (22).

Elas estavam no Hospital Alfredo Abrahão, Santa Casa, UPA da Vila Esperança, Ânima, Clínica Cliame, em Goiânia, e Norma Pizzari.

No boletim, também foram confirmados 367 novos casos de Covid-19 – 195 em moradores do sexo feminino, com idade entre 06 meses e 91 anos, e 172 em moradores do sexo masculino, de 01 a 86.

O total acumulado alcançou 29.252, sendo que 24.286 se referem à pacientes que receberam alta e são considerados “curados” pela Semusa.

Atualmente, 85 das 93 UTIs para Covid-19 estão ocupadas – o que corresponde a um percentual de 91,3%. Nas enfermarias, o percentual é de 76% pois 75 das 99 encontram-se com pacientes internados.