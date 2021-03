A manhã desta segunda-feira (22) foi de horror no cruzamento das ruas Dr. Genserico com Xavier Almeida, no Centro de Anápolis.

É que um idoso de 72 anos, que dirigia um Fiat Uno, furou o sinal e passou com o veículo sobre duas mulheres de 47 e 16 anos, respectivamente.

Ambas estavam em uma moto e sofreram diversos traumas corporais no acidente.

Surpreendentemente, o motorista não parou para prestar socorro e a omissão gerou revolta em populares que presenciaram tudo.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados de imediato e ambas foram levadas pelos socorristas ao Hospital Evangélico Goiano (HEG).

Já o homem, após um intenso patrulhamento na região Central, foi localizado nas mediações da Praça das Mães.

Questionado do porquê de não ter parado e auxiliado as vítimas, o septuagenário disse que não o fez porque estava tendo uma crise hiperglicêmica e precisava se deslocar até à farmácia de alto custo do município para fazer a retirada de insulina.

Ele apresentou o comprovante e as ampolas como prova do testemunho. Os policiais militares reteram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do idoso, que foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Liberado após prestar depoimento, o motorista responderá em liberdade pelo crime de lesão corporal culposa.