Um recorde de 469 casos de Covid-19 foram confirmados nas últimas 24h. É o que apontou o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgado nesta terça-feira (24).

Segundo a pasta, os moradores que receberam diagnóstico laboratorial são 251 do sexo feminino, com idade entre 08 meses e 95 anos, e 218 do sexo masculino, de 03 a 90 anos.

Com isso, a cidade passa a contabilizar o total de 29.721 confirmações desde o início da pandemia – há um ano.

A Semusa também informou que foi notificada pelos hospitais de mais 16 óbitos em decorrência das complicações da doença.

As vítimas foram uma mulher, de 79 anos, que faleceu no dia 16; uma mulher, de 72, que foi a óbito no dia 17; duas mulheres, de 55 e 91, que morreram dia 19; e três homens, 82, 85 e 90 anos, que faleceram no dia 20.

Além de um homem, de 49, e duas mulheres, de 73 e 75, que foram a óbito dia 21; dois homens, de 31 e 69, e três mulheres, de 52, 53 e 79, que morreram ontem (22); e um homem, de 76, que não resistiu hoje (23).

Com exceção de uma das vítimas fatais que encontrava-se na enfermaria da UBS Leblon, as demais estavam no Hospital Evangélico, Santa Casa, UPA da Vila Esperança, Ânima e Norma Pizzari.

Já são 709 registros de vidas perdidas. Está em 24.549 o número de moradores que contraíram a doença e receberam alta. Das 93 atuais UTIs, 88 têm pacientes – assim como 83 das 99 enfermarias.