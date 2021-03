A polícia da cidade de Boulder, no Colorado (EUA), confirmou a morte de ao menos dez pessoas em um ataque a tiros em um supermercado do município na tarde desta segunda-feira (22).

A confirmação foi dada em entrevista concedida à noite pelo chefe do departamento, Maris Herold. De acordo com o policial, um suspeito foi preso portanto uma arma parecida com um fuzil AR-15. A motivação do ataque não foi divulgada. Entre os mortos no ataque está um policial de Boulder.

O ataque ocorreu no supermercado King Soopers da cidade, que fica 30 km a noroeste da capital do estado, Denver.

Mais cedo, o governador do Colorado e o prefeito de Boulder se referiram no Twitter ao que chamaram de uma “tragédia”.

“Nossa comunidade logo vai chorar suas perdas”, escreveu o prefeito Sam Weaver.

Atirador no estacionamento

Agentes foram ao local após receber uma denúncia sobre a presença de um atirador no estacionamento do supermercado, afirmou uma fonte policial à rede de televisão ABC.

Em imagens, cuja autenticidade não foi confirmada pelas autoridades, pelo menos três corpos são vistos estirados no chão, dentro e no entorno do supermercado, enquanto se ouvem disparos.

Uma jovem disse à emissora Fox 10 ter visto pelo menos “um morto”, levado pelas equipes de emergência em uma “bolsa mortuária”.

Dezenas de membros das forças de segurança cercaram o estabelecimento meia hora depois dos primeiros tiros. Eles colocaram veículos blindados na entrada da loja.

Ataques transmitidos ao vivo

Imagens transmitidas ao vivo durante a operação por uma testemunha presente no local mostravam pelo menos uma pessoa, um homem vestindo apenas shorts, sendo escoltado para fora do supermercado por agentes com as mãos algemadas nas costas e o que parecia ser uma leve lesão na perna.

Mais tarde, os clientes que foram conduzidos para um local seguro fora da loja estavam sentados enrolados em cobertores e conversando com socorristas.