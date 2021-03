O Sicredi, instituição financeira cooperativa presente em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal, investe constantemente em ações que permitem a participação de seus mais de cinco milhões de associados no cotidiano da instituição. Uma delas são as assembleias, reuniões realizadas pelas cooperativas filiadas ao Sicredi, nas quais os associados – que, diferentemente das instituições financeiras tradicionais, são donos do negócio – podem votar e decidir os rumos da respectiva cooperativa de crédito.

Por conta do cenário de pandemia da Covid-19, a Cooperativa Sicredi Celeiro Centro Oeste, que possui mais de 48 mil associados moradores de dez cidades em Mato Grosso do Sul e dez cidades em Goiás, realizará seu período de assembleias em formato digital, entre os dias 22 de março e 5 de abril. No ano passado, as assembleias mobilizaram mais de 5.400 associados e a expectativa para este ano é reunir cerca de 5 mil associados.

Segundo Jaime Rohr, presidente da Cooperativa, as assembleias são um dos principais momentos do Sicredi e do segmento de Cooperativismo de Crédito.

“Neste ano priorizamos a saúde e segurança dos nossos associados e colaboradores, garantindo simultaneamente a participação deles nos debates e votações referentes ao nosso planejamento para o ano e perspectivas futuras. Mesmo em um cenário desafiador, conseguimos estruturar o formato das assembleias de modo que elas aconteçam e cumpram seu papel, que é de serem uma oportunidade para o associado exercer a sua principal função no sistema, de dono do negócio”, explica.

Durante as assembleias, a Cooperativa Sicredi Celeiro Centro Oeste também irá divulgar os resultados financeiros e o valor da distribuição deste, pois no Cooperativismo de Crédito quando a cooperativa tem resultado positivo o destino destes é definido em conjunto pelos associados.

Para participar basta acessar o site da assembleia: sicredi.com.br/assembleiadigital.

Os primeiros cinco mil associados que participarem das assembleias e votarem ganharão uma camiseta exclusiva com o tema ‘Eu sou protagonista’ para valorizar a importância de ajudar a decidir o futuro da cooperativa.

Pelo canal no YouTube o associado também encontra um vídeo tutorial de como realizar o cadastro no site da assembleia digital, que é simples, intuitivo e rápido: youtu.be/WtyIXih0L5s.

Já pelo link sicredi.com.br/coop/celeiro-co/assembleias o associado é direcionado ao site da cooperativa, onde também é possível encontrar materiais da assembleia, documentos e links de vídeos com mais informações.

