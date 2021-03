O novo auxílio emergencial 2021 começará a ser pago em abril. Para esta nova edição, não foram reabertos os pedidos de novos benefícios.

Com isso, o pagamento seguirá o calendário do Bolsa Família e, no caso dos demais beneficiários, incluindo trabalhadores informais, as datas podem ser consultadas a partir de 1º de abril, no site Consulta Auxílio.

Segundo o Ministério da Cidadania, não há necessidade de um novo cadastro, uma vez que foi aproveitada a base de dados de 2020 e a atualização do cadastro no aplicativo Caixa Tem (que vai até o dia 31).

Pelas novas regras, os beneficiários receberão até quatro parcelas: R$ 150 quem mora sozinha; R$ 250 famílias (geridas por homens ou casais) e R$ 375 para famílias geridas por mães solteiras.

Com esses ajustes, o número de beneficiários em 2021 deve ser reduzido de 68 milhões para 46,6 milhões.

O auxílio será depositado automaticamente, desde que atendam às condições estabelecidas. Para o Bolsa Família, será pago o benefício de maior valor: o do programa social ou o auxílio emergencial.

Já o calendário pelo Caixa Tem será divulgado em breve.

O Ministério da Cidadania produziu um material com respostas para as principais dúvidas sobre a nova edição do auxílio emergencial. Basta clicar aqui.