As transformações ocorridas desde 2020, acenaram para uma maior preocupação com a qualidade de vida, tendo a proximidade com o meio-ambiente como sinônimo de morar bem.

Neste cenário, aponta-se a procura crescente por empreendimentos que ofereçam diferenciais relacionados ao lazer e ao bem-viver.

Localizado na região sul de Anápolis, o Bela Vista Premiere, da Realiza Construtora, conta com impressionantes 15 mil m² de área verde.

Para Tomaz Oliveira, gestor comercial nacional da Realiza “esse diferencial vai ao encontro das necessidades da vida contemporânea, proporcionando espaços de convivência e integração com o verde que fazem falta na rotina das pessoas. O Premiere Bela Vista veio para preencher essa lacuna em Anápolis”.

São mais de de 15 espaços de convivência e diversão, dentre os quais se destacam:

• Lago contemplativo

• Deck mirante

• Pontos de convivência

• Árvores frutíferas

• Horta orgânica

No canteiro de obras do empreendimento, a ordem é manter a produtividade em alta. Equipes trabalham para acelerar as etapas das obras e otimizar a entrega.

Oliveira ressalta que “lidamos com o sonho das pessoas. Por isso, um dos nossos compromissos é assegurar que a entrega também seja um momento especial”.

As unidades contam com 2 quartos a partir de 42,81m² com suíte reversível. O Bela Vista Premiere é 100% financiável, pode ser adquirido com documentação grátis, entrada em até 60 vezes, com renda familiar a partir de R$1.800,00 e utilização do FGTS.

Visite o decorado na Avenida Brasil Sul, nº 2.480, Sala 5, Vila Santa Rita.

Fale com um consultor de vendas Realiza: (62) 3315-9541. Veja imagens do empreendimento pelo site //bityli.com/RRyE1