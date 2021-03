A família de um homem, de 32 anos, que não resistiu após sofrer um trauma. autorizou a doação os órgãos dele. A captação foi feita pelo Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) na última quarta-feira (24) e vai ajudar a salvar muitas vidas.

Dois moradores de São Paulo receberão os rins, dois de Goiás serão beneficiadas com as córneas e um do Paraná ficará com o fígado. O procedimento contou com a participação de 14 profissionais no centro cirúrgico, dentre médicos, médico residente, enfermeiros e instrumentadores.

Segundo o HUANA, antes da captação foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao antigo paciente e como forma de respeito ao gesto de doação dos órgãos, que vem sendo incentivado em campanhas realizadas pela unidade.

Valdete Alves de Moura, enfermeira da Gerência de Transplantes do Estado de Goiás, destacou a importância de se tornar um doador. “É um ato que pode salvar vidas. É muito importante conversar com sua família sobre a intenção de ser doador”, destaca.

O HUANA é uma das três instituições de Goiás que sedia uma Organização de Procura de Órgãos no Estado (OPO), estabelecida de acordo com critérios do Ministério da Saúde. A OPO, por sua vez, atua de maneira cooperativa com a Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Transplantes (CIHDOTT) – ambas são corresponsáveis pelo desempenho da rede de atenção à doação na sua área de atuação.