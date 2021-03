A noite de domingo (28) foi de muitas emoções na casa mais vigiada do Brasil e, após todas as discussões ocasionadas pela formação do novo paredão, o anapolino Caio Afiune decidiu desabafar com o sertanejo Rodolffo.

Na área externa da casa, o fazendeiro contou que desde o começo do programa havia interpretado Juliette muito mal. Deu como desculpa os comentários que eram feitos sobre ela por outros brother’s.

Ainda durante essa conversa, ele tramem assume ter sido um erro o ‘preconceito’, mas que conseguiu se entender com a paraibana após conversarem melhor.

“Sou vagabundo, não. Eu assumo. Se eu não vi, eu não sei. Errei antes de ter a julgado sem ter total certeza, confiando no que estavam me falando? Errei. Mas hoje já acordei”, confessa o fazendeiro.

Já Rodolffo afirmou nunca ‘ter sentado a lenha’ na sister. “Tenho minha consciência tranquila. Eu fico só de olho”, disse.

Assista:

24- Rodolffo comenta com Caio: “Teve ataque desleal para tudo quanto é banda” #BBB21 pic.twitter.com/e5O85mKMj2 — SAV (@sav_ofc) March 29, 2021