Um homem de 41 anos teve de ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), depois de ser alvo de violência, neste domingo (28).

Ele é morador do Conjunto Filostro Machado, na região Leste da cidade, e foi encontrado todo ensanguentado na porta de casa pela Polícia Militar.

A vítima contou que estava saindo para beber com o irmão, de 29 anos, mas o caçula estava agressivo e o puxou bruscamente, fazendo com que batesse com força a testa na quina de uma porta.

Como o homem ficou desorientado, o suposto agressor o arrastou até o quarto e o largou ferido em cima de uma cama. Em seguida, foi para o próprio quarto para se deitar também.

Percebendo que não havia movimentação pela casa, a vítima conseguiu sair e pedir ajuda. Depois de receber os primeiros socorros, levou cerca de 10 pontos no rosto e teve alta do HUANA.

Já o suspeito ficou ainda mais agressivo quando foi abordado pelos policiais e precisou ser algemado enquanto falava vários palavrões e ameaças.

Encaminhado à Central de Flagrantes, foi autuado por lesão corporal dolosa e desacato e está à disposição da Justiça.