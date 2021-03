Na manhã desta segunda (29), em conversa com Juliette e Camilla no Quarto Colorido do Big Brother Brasil 21, Fiuk disse que já foi cobiçado por estrelas internacionais, como Demi Lovato e Selena Gomez.

“Eu entrevistei a Demi Lovato num programa que eu tinha. Ela me xavecou ao vivo, e eu estava namorando. Falei canta uma música aqui e tal, e ela falou: ‘Se você quiser no hotel, eu canto para você”, afirmou o ator e cantor.

Camilla perguntou o que ele respondeu. “Eu fiquei super sem graça, porque eu estava namorando, não tinha como acontecer nada”, disse Fiuk. A sister indagou, então, se ele ficaria com a Demi, provocando indignação em Juliette.

“Ó pergunta besta. Cara, é a Demi Lovato”, disse a maquiadora. “Ah, ela é demais”, afirmou o filho de Fábio Jr.

Juliette questionou Fiuk sobre outros nomes de famosos que já teriam dado em cima dele, mas o ator desconversou. “Se eu soubesse disso, não tinha aberto mão de você tão fácil, estou arrependida”, brincou a paraibana.

Antes, o ator e cantor comentou que Selena Gomez também já se manifestou sobre ele. O fato aconteceu em dinâmica no programa da Eliana. Ao ser apresentada a fotos de Fiuk e do cantor Luan Santana, a cantora mostrou sua predileção pelo ator.

“Fiuk, você é tão lindo. Eu nunca duvidei do seu potencial, eu acredito em você”, afirmou a maquiadora. “Será que a Selena está solteira?”, completou ela.

O assunto logo repercutiu nas redes sociais. Internautas acharam o suposto vídeo em que Demi Lovato teria dado em cima de Fiuk. No trecho da entrevista, a cantora responde a pergunta de uma fã se ela lançaria um álbum cover de Whitney Houston. Demi responde que acha que Whitney foi a maior cantora de todos os tempos e que só se arrisca a cantar as músicas dela no chuveiro.

“Se eu fizesse seria uma gravação no chuveiro que jamais seria lançada”, afirma. É quando Fiuk insiste para ela dar uma palhinha, mas a cantora rejeita e, então, diz, sem mencionar hotel. “Que tal se eu cantar para você depois?”. Fiuk responde que seria legal. O humorista Patrick Maia, que também participa do programa, pergunta: “No chuveiro?”

Sem graça, Demi afirma que não. “E, se fosse no chuveiro, eu estaria totalmente vestida”.