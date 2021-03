O trânsito na BR-060 sentido Anápolis-Goiânia foi controlado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após um mega congestionamento que ultrapassou 5 km, noite desta terça-feira (30).

A causa foi um engavetamento que envolveu quatro veículos próximo da praça de pedágio da Triunfo Concebra, em Goianápolis.

Um caminhão bateu em um veículo de passeio, depois colidiu na traseira de um outro caminhão que estava na frente e, ao mesmo tempo, também chocou a lateral direita com a lateral esquerda de um terceiro caminhão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista depois de toda esta ação ficou preso na cabine do veículo de transporte e precisou ser retirado com apoio do serviço de socorro da concessionária da rodovia.

Ele, que tem 63 anos, além de trauma abdominal, também sofreu escoriações diversas nos membros inferiores e superiores.

Por conta dos ferimentos, foi encaminhado em estado leve para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HUANA).