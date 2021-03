Com 60 dias de exibição, o BBB 21 bate recorde de audiência das sete edições anteriores com média de 27 pontos de audiência e 50% de participação, superando o BBB 20 em 17% (+ pontos) em relação ao mesmo período.

Com isso, consegue provar que esta é uma das melhores edições com alcance diário de 39,9 milhões de pessoas, superando a edição anterior de 5,1 milhões de telespectadores, no mesmo período.

O reality registra ainda o maior índice de audiência dos últimos onze anos em São Paulo e Rio de Janeiro. A média dos dois primeiros meses em São Paulo foi de 29 pontos de audiência e 51% de participação. No Rio de Janeiro, registrou 30 pontos de média e 52% de participação.

O programa tem batido recorde até mesmo nos dias de eliminações de emparedados. No dia 23 de março, no paredão que tinha Carla Diaz, Rodolffo e Fiuk disputando a permanência na casa foi batido o recorde votação simultânea por minuto. Em um espaço de 60 segundos foram contabilizados 3 milhões de votos.