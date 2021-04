A visita de uma esposa ao marido que está internado com Covid-19 em um hospital de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, virou caso de polícia.

É que a mulher chegou na unidade de saúde, na noite de terça-feira (31) e descobriu que o homem, prestes a ser intubado por complicações da doença, estava acompanhado da amante – que ainda por cima era uma amiga dela.

Antes, a esposa tinha recebido um telefonema do cônjuge, que é bombeiro, contando que iria buscar ajuda médica, mas pedindo para que ela se mantivesse calma e que não fosse de jeito nenhum visita-lo pois “estava melhorando”.

Logo após descobrir a traição a esposa, que estava casada há 20 anos com o homem e tem uma filha com ele, foi até uma delegacia.

O motivo? A amante ter pego os documentos, bem como cartões de banco e o aparelho celular do bombeiro intubado.

O caso foi registrado como preservação de direito na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Campo Grande.