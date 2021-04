Diretor do BBB 21, Boninho usou o Twitter para se pronunciar o mais recente incidente de Caio Afiune no reality. O fazendeiro anapolino machucou o pênis durante uma depilação íntima na madrugada desta sexta-feira (02).

“Atenção, Gillette não faz milagre nem vem com visão noturna”, ironizou ao lembrar que dias atrás o participante Gilberto viralizou ao fazer a barba a seco com o produto e não se machucar.

Mais cedo, em conversa com Fiuk, Caio deu detalhes do ocorrido e reclamou de dores. “Fui cortar um pouco de cabelo da virilha com a maquininha e arranquei uma lasca do couro do pau. Ficou branco e agora tá sangrando”.

O cantor ficou chocado com a revelação do fazendeiro. “Nossa, velho. Fez curativo?”, indagou. Caio negou e contou ter usado um creme para tentar estancar o sangue.

“Não, eu passei um creme lá pra ver se serve. Tá ardendo velho. Tá sangrando e olha que eu acabei de limpar. O bicho ficou branquinho na hora”.

A gente sabe que a @GilletteBR bateu um bolão com a barba do Gilberto, mas o Caio forçou!! Kkkk É ai @erijohnson6 Pra que????? pic.twitter.com/UBny9wpOvw — J.B. Oliveira (@boninho) April 2, 2021