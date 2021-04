Internado há quatro dias no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HUANA), Jorge Luiz Rodrigues de Castro, de 55 anos, não resistiu aos ferimentos sofrido em um espancamento e morreu na manhã desta sexta-feira (02).

Morador do bairro Santos Dumont, no extremo da região Norte da cidade, ele foi espancado por uma mulher de média idade que estava morando na casa dele havia pouco tempo, após ambos se conhecerem por meio de uma vizinha.

No último dia 24, um irmão de Jorge Luiz o encontrou com sangramento na cabeça e diversos machucados pelo corpo. Ela já não estava mais no local.

A vítima chegou a ser internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança antes de dar entrada no HUANA com o agravamento do quadro clínico.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) já foi designado pela Polícia Civil para localizar a suspeita e esclarecer o caso.