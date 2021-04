Brainfarma tem mais de 50 funções em aberto para contratar em Anápolis

Uma das principais indústrias farmacêuticas do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a Brainfarma está com várias vagas em aberto para contratar funcionários.

As oportunidades são para as mais diversas funções, inclusive de auxiliar de produção, e ficam disponíveis no próprio site de recrutamento da empresa.

Ao todo, há na plataforma mais de 50 funções disponíveis, em turnos diversificados e em diferentes áreas de atuação.

Os interessados, para participarem da seleção, precisam apenas acessar o site da Brainfarma, escolher o cargo desejado e observar os requisitos exigidos.

Depois, basta clicar na opção “candidatar-se para essa vaga” para realizar uma espécie de login e então cadastrar o currículo e outros dados pessoais importantes.