Drogarias Nacional inovam e criam um cartão exclusivo para facilitar a compra de medicamentos e perfumaria em Anápolis

Quando se trata de preços baixos e entrega ágil, a Rede Drogarias Nacional é referência em Anápolis. E a confiança por parte dos clientes é tanta, que as unidades já existem na cidade há 17 anos e atendem atualmente cerca de 30 mil pessoas por mês.

E em tempos de pandemia, em que o ideal é evitar sair ao máximo de casa, as Drogarias Nacional suspenderam a cobrança de taxa de entrega para qualquer bairro.

Ou seja, aqueles que comprarem medicamentos e perfumaria, não arcarão com nenhum custo extra para recebê-los na porta do lar até que a Covid-19 não seja mais um problema.

O único requisito é que o valor da compra a ser entregue seja maior que R$ 20. EXCETO PRODUTOS PROMOCIONAIS, POIS OS MESMOS POSSUEM TAXA DE ENTREGA. Consulte o atendente no ato da compra.

Outra medida adotada pela rede foi a criação de um cartão próprio, que também serve para aliviar despesas no cartão de crédito e dar mais comodidade para quem já é cliente.

Funciona assim: os interessados no cartão acessam o link disponibilizado pela drogaria (clique aqui) e preenchem o cadastro com os dados pessoais. Há também a opção de ir presencialmente até uma das unidades para fazer a solicitação.

Para ser aprovado, basta não ter nenhuma restrição no nome e ser maior de 18 anos. O crédito inicial para todos os beneficiados aprovados com o cartão é de até R$ 300.

O pagamento da fatura pode ser feito através de um aplicativo no celular ou diretamente em qualquer banco ou agência lotérica, a impressão do boleto pode ser feita sem custo adicional em qualquer uma das Drogarias Nacional.

Além disso, cada pagamento realizado permite o aumento do valor do limite do cartão, que pode chegar até a R$ 1.600.

Esse cartão, inicialmente está disponível para 1.000 clientes. No entanto, a meta é que até o final de 2022, cerca de 5 mil clientes já façam uso do NacionalCard.

As unidades das Drogarias Nacional em Anápolis estão localizadas na Avenida Pedro Ludovico, na Praça Bom Jesus e na Praça Dom Emanuel. Mais informações pelos telefones (62) 3099-4009 ou (62) 9 9168-0949.