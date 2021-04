Os artistas que estão em corrente de oração por Paulo Gustavo após piora do humorista

A atriz e apresentadora Tatá Werneck, 37, fez orações para o amigo Paulo Gustavo, 42, na madrugada desta segunda-feira (12) e aproveitou para realizar um pedido a quem estava online. “Quando o Paulo sair vocês dizem para ele que eu tava acordada a essa hora? Porque ele sabe que durmo às 21h”, escreveu nas redes sociais.

Internado em um hospital particular do Rio de Janeiro, o humorista apresentou “sinais de gravidade” no domingo (11) devido a complicações causadas pela Covid-19.

“A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação”, diz nota postada no Instagram pelo marido de Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas.

Além de fazer a oração às 3h, Tatá Werneck convidou os internautas a pararem cinco minutos para rezer com ela.

Outra amiga do humorista, a cantora Preta Gil, 46, também rezou por ele na madrugada. “Orando pela saúde do meu irmão Paulo Gustavo, da minha avó e tia”, ela escreveu na legenda de uma foto com imagens santas.

Ela foi uma das primeiras artistas brasileiras a testar positivo para o coronavírus, em março de 2020. Preta não precisou ser internada e após a recuperação passou a alertar com insistência sobre os riscos da doença e a necessidade de tomar os cuidados necessários, como evitar aglomerações, usar máscara e álcool em gel.

No domingo, a família do humorista agradeceu o carinho e as orações que recebe e pediu que “continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus”.

Paulo Gustavo está internado desde o dia 13 de março, após receber diagnóstico de Covid-19. Desde o dia 21 de março ele está intubado e, devido ao agravamento de seu quadro clínico, é também submetido à técnica de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea), equipamento que age como um pulmão artificial e oxigena o sangue fora do corpo.