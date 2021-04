Governo de Goiás abre 5 mil bolsas em faculdades para estudantes carentes

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) lançou nesta terça-feira (13) edital com 5 mil bolsas para o Programa Universitário do Bem (ProBem), que substitui o antigo Bolsa Universitária.

“Não se trata de uma bolsa eleitoreira. Foi feita para qualificar pessoas, formá-las, para que tenham condição de sobreviver com a sua profissão, ter dignidade e cidadania. Essa é a diferença”, explicou o governador Ronaldo Caiado (DEM).

Uma das novidades é o aumento no valor da bolsa, que quase dobrou na modalidade parcial. Estudantes que recebiam de R$ 300 a R$ 500 terão à disposição até R$ 650. Já no caso das bolsas integrais, o valor será de R$ 1.500 para cursos em geral e R$ 5.800 para medicina e odontologia.

“Hoje, os 6 mil bolsistas já são atendidos por essas novas regras. O aumento da cobertura do benefício confere mais estabilidade financeira e permite que o bolsista se programe do início ao fim do curso, reduzindo as chances de evasão”, assinalou a coordenadora do Gabinete de Políticas Socais (GPS) e presidente de honra da OVG, primeira-dama Gracinha Caiado.

Para conseguir uma das bolsas do ProBem é necessário ser de baixa renda e cadastrado no CadÚnico. Quem não for terá até o dia 25 de maio para procurar um posto de cadastramento, que costuma funcionar nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Um mês depois, no dia 25 de junho, começa o período de inscrições no site da OVG. O resultado definitivo dos primeiros selecionados pelo ProBem está previsto para o dia 26 de julho. Os estudantes contemplados vão receber o benefício no segundo semestre deste ano com bolsas que custeiam 50% (bolsa parcial) ou 100% (bolsa integral) do valor da mensalidade.

Mais informações estão no edital.