Loja saudável está com promoção de suplementos para imunidade

A Simples.Natural é o primeiro mercado saudável de Anápolis e, na loja, você encontra os mais diversos produtos saudáveis, além de uma linha completa de suplementação alimentar voltada para a imunidade.

A loja está anunciando a semana da imunidade, tendo preços promocionais para os produtos da Global Suplementos voltados para o fortalecimento do sistema imunológico.

A Global Suplementos é uma marca de suplementação alimentar voltada para o bem-estar e um estilo de vida saudável, oferecendo os mais diversos produtos para melhorar seu dia-a-dia e conta com uma vasta linha para a imunidade como óleo de alho, óleo de maracujá, ZMA, polivitamínicos e Ômega 3.

A loja ainda está com frete grátis no iFood e também para pedidos no WhatsApp (a partir de R$25) para quem quiser garantir o melhor da suplementação para imunidade sem sair de casa.

Para os interessados, a Simples.Natural fica na Avenida Santos Dummont, Nº700 – Bairro Jundiaí (ao lado do colégio Galileu) e está em funcionamento mesmo no novo decreto, porém seguindo todas as normas de segurança impostas pela prefeitura e governo estadual.

Para quem prefere comprar de casa, você pode fazer seus pedidos direto no WhatsApp da loja (62) 62 9 9809-0051 ou no iFood que estará com entrega grátis durante toda a semana.

Para mais informações e outras novidades, você pode seguir a Simples.Natural no Instagram.