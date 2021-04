Mesmo na pandemia, loja de Anápolis inova e mostra que toda mulher é bonita e única

Inaugurada com o intuito de lançar uma nova proposta no universo da moda íntima em Anápolis, a loja Essência de Mulher tem se consagrado a cada dia como referência de qualidade, excelência no atendimento e constante adaptação ao mercado virtual.

“A ideia é oferecer ao público feminino da cidade e de todo país uma variedade de peças das mais renomadas marcas. Isso inclui lingeries, moda fitness e para gestantes”, esclarece a proprietária da Essência de Mulher, Carla Natiele Alves de Sousa .

Segundo ela, o sonho que nasceu há três anos ganha hoje contornos de realidade apesar dos desafios trazidos pela pandemia.

“Estava prestes a inaugurar a segunda loja quando veio o lockdown. Enxerguei naquele momento uma oportunidade de investir no e-commerce e ampliar o alcance do meu negócio. Foi quando tudo aconteceu: lancei o site, o blog e reinventei o modo de me relacionar com as clientes”, conta Carla.

O diferencial fica por conta dos assuntos abordados desde então. Antenada às necessidades do “novo normal”, Carla aproveita o espaço conquistado nas redes sociais e demais meios de comunicação para tratar temas mais que atuais.

A publicação dos artigos, das entrevistas com profissionais de diversas áreas, além das enquetes realizadas com a audiência da Essência de Mulher, funcionam como forma de divulgação da loja, mas não só.

Conforme a proprietária, o objetivo é incentivar as mulheres a se olharem com menos cobrança e mais aceitação. São temas que exploram o valor da autoestima, do amor próprio e, sobretudo, do autocuidado em tempos de isolamento.

“Todos queremos que esse período acabe logo, mas enquanto a quarentena estiver aí precisamos falar de superação, autoconhecimento e transmitir mensagens de positividade para as pessoas.”

Por trás do exemplo de força e resiliência está o apoio da mãe, que sempre incentivou sua caminhada e a busca pelos sonhos. Carla Natiele revela que no início vendia apenas lingeries entre familiares e amigos. Não fosse o auxílio recebido de dona Maria Inês para expandir as vendas, talvez não se encorajasse a abrir sua primeira loja.

De lá pra cá, Carla tem encarado cada desafio como possibilidade de aprimorar ainda mais sua atuação. Atualmente estuda marketing digital, é sua própria social media e já conseguiu ser vista por marcas que exigem da loja correspondência a alguns tantos critérios estabelecidos para representação.

Com duas lojas nos bairros Jaiara e Jundiaí, e ainda a loja virtual, a Essência de Mulher tem driblado o vai e vem do comércio durante a pandemia com a exposição das peças nas diversas vitrines online.

“Obedecendo às medidas de segurança, os produtos vendidos chegam hoje na casa das minhas clientes em curto intervalo e com a mesma qualidade que sempre prezei no atendimento. Foi preciso investir mais e ver a loja em franco crescimento em tempos como o de agora vale cada real de acréscimo”, afirma ela.

Antenada às últimas tendências do mercado, a Essência de Mulher se tornou o endereço certo de quem busca coleções modernas, estilos em alta e sofisticação como requisito para a compra de toda e qualquer peça.

Com o lema “Mulher bonita é aquela que se veste de si mesma”, a loja garante um estoque variado e de muito bom gosto para as mais diferentes exigências do mercado consumidor. E o melhor: não para de inovar!

Confira o site clicando aqui.