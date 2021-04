Tudo pronto para realização das eleições da UEG em junho

O Governo de Goiás decidiu que, após a conclusão da primeira fase das reformas administrativa, pedagógica e curricular – que ocorrerá ainda neste primeiro semestre -, a Universidade Estadual de Goiás (UEG) deverá realizar eleições para a escolha da nova reitoria.

O decreto, que altera o estatuto da instituição com relação à realização das eleições na UEG foi publicado na edição desta terça-feira (13) do suplemento do Diário Oficial do Estado.

O documento, em seu parágrafo 2º, diz que as eleições acontecerão de quatro em quatro anos, no mês de junho, e a posse dos escolhidos ocorrerá no mês de agosto, com autorização para uma reeleição.

Determina ainda que a comunidade acadêmica será consultada, por meio de convocação, para a escolha, no mês de junho, de reitor, diretor de instituto e coordenador de curso.

A decisão que definiu a data de realização das eleições foi tomada em reunião, realizada no início do mês de março, entre o titular da Secretaria-Geral da Governadoria, Adriano Rocha Lima, o reitor interino, Valter Gomes, e os membros da Comissão de Interlocução da UEG.

“Todo o trabalho que o Governo tinha de fazer para apoiar a universidade foi concluído. Nós liberamos a universidade para fazer eleições. O Conselho Universitário nos apresentou uma solicitação de alteração do estatuto da universidade para permitir a realização das eleições no mês de junho e, com isso, pudemos publicar o decreto”, afirmou o secretário.

Uma portaria da reitoria interina da UEG, de 25 de março, definiu a composição da Comissão Eleitoral Central (CEC), com nove titulares e nove suplentes, com representantes dos docentes, discentes e técnicos-administrativos, das coordenações de câmpus, das diretorias de instituto, da Reitoria, da Procuradoria Setorial e da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação.

Desde então, a Comissão trabalha organizando o cronograma, o documento orientador e a convocação da comunidade universitária para as eleições.