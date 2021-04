Sem saber ler nem escrever, homem de Anápolis sonhava em ter celular caro e está vivendo grande pesadelo

Um homem de 44 anos, morador da região Norte de Anápolis, procurou a Polícia Civil no início da noite desta quarta-feira (14) para registrar uma situação complicada.

Ele contou que não sabe ler e nem escrever, por isso pediu para que uma pessoa comprasse um aparelho celular novo no valor de R$ 1.900.

No dia do envio do produto, a loja teria informado que o smartphone não estava disponível, por isso a quantia paga seria devolvida. Mais tarde, porém, fizeram novo contato para dizer que tinham outro celular semelhante e perguntar se poderiam enviar.

A vítima concordou e acompanhou todo o rasteio até a entrega, que foi feita na terça-feira (13). O homem não estava em casa quando o pacote chegou e apenas pediu para a filha guardar até que chegasse.

A surpresa veio quando ele abriu a caixa e não encontrou nada além de um plástico bolha.

A embalagem estava lacrada, mas a loja se isentou da culpa, alegando que enviou sim o aparelho e que o sumiço só poderia ter acontecido durante o processo de entrega.

O caso foi registrado como furto e deverá ser investigado pela 4ª Delegacia de Policia Distrital de Anápolis.