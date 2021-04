Com mais de 25 anos de tradição, Vacine é referência no cuidado e na aplicação de vacinas em Anápolis

A vacinação é extremamente importante para a manutenção da vida. Há anos, é ela quem vem prevenindo e até erradicando doenças que, por muito tempo, fizeram muitas vítimas.

Com a chegada da pandemia da Covid-19, ficou ainda mais clara a necessidade de se ter vacinas para que a população continue saudável e levando a vida dentro da normalidade.

“As vacinas são feitas para que não percebamos o seu uso. Elas existem para que não saibamos que elas estão trabalhando. Quando nós nos vacinamos, o objetivo é não adoecer. Entramos em contato diário com vários agentes infecciosos e nosso sistema de defesa deve estar pronto. As vacinas fazem isso, ensinam nosso sistema de defesa quem é o agressor”, explicou o médico infectologista, Marcelo Daher.

Além das vacinas, clínicas próprias de imunização também são necessárias, uma vez que as doses, em raras ocasiões, podem provocar algum tipo de reação. Neste momento, é ideal ter por perto profissionais que saibam como atuar para garantir o bem estar dos pacientes.

Fundada em 1995 e pioneira em Anápolis, a Clínica Vacine se tornou uma referência em qualidade e conta com unidades no Jundiaí e no 1º piso do Brasil Park Shopping.

“Na Vacine, somos responsáveis pela conservação e aplicação das vacinas. Para isso, contamos com uma equipe treinada e qualificada. O nosso responsável técnico está há 26 anos na cidade, foi responsável pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) em Goiás e atualmente é assessor técnico da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVAC)”, explicou Marcelo Daher, que também é responsável pela Vacine.

Estruturalmente, a clínica conta com câmaras de vacinas apropriadas, gerador de energia e controle de temperatura a distância. Assim, todas as doses ficam devidamente protegidas até o momento em que é aplicada.

A unidade da Vacine no Jundiaí funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, e aos sábados, das 08h às 12h. Já a do Brasil Park Shopping fica aberta segunda a sábado, das 10h às 20h.

