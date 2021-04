Idoso retirado entre as ferragens em Anápolis chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Motorista que dirigia o caminhão que capotou na noite deste domingo (18) na BR-060, nas proximidades do Posto Presidente, Vilson Juvenal Martins, de 66 anos, não resistiu ao acidente.

Ele foi retirado pelo Corpo de Bombeiros entre as ferragens do veículo com um corte profundo no pescoço e estava com saturação abaixo dos 40%.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram a reanimá-lo de uma parada cardíaca e se deslocaram com ele para a UPA da Vila Esperança, mas a vítima morreu a caminho da unidade.

O Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis já foi acionado para remover o corpo.