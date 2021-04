Polícia resgata grávida que estava sendo espancada por colombiano em Anápolis

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada no final da manhã deste domingo (18) para atender uma grave ocorrência no Jibran El Hadj, bairro da região Sul de Anápolis.

É que uma jovem grávida, de 28 anos, foi vítima de agressões e xingamentos por parte do companheiro durante toda a manhã.

A situação chegou em um nível tão absurdo que a vizinha não conseguiu mais ficar sem fazer nada e chamou as autoridades.

Chegando no local, a guarnição se deparou com a jovem repleta de escoriações e até mesmo um sangramento no pescoço.

Aos policiais, ela admitiu que a violência é constante e acontece sempre que ele retorna à residência depois de algum trabalho.

A moça, no entanto, não soube especificar exatamente a profissão do suspeito, apenas que ele é de origem colombiana e sempre trabalha fora.

Ela, inclusive, possui medida protetiva contra o homem no estado de Minas Gerais por conta de agressões sofridas no passado.

O agressor, que tem 38 anos de idade, foi encaminhado até a Central de Flagrantes e lá preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal.