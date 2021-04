Com 5 e 6 anos, irmãs morrem abraçadas após casa pegar fogo

Um caso de partir o coração foi registrado em Cuiabá (MT) no último domingo (18). Duas irmãs, de 5 e 6 anos, morreram em um incêndio ocorrido na casa em que elas viviam.

As pequenas Lorrandra da Silva Mendes e Isis Silva Nascimento Santos foram encontradas abraçadas na cama do quarto. A fumaça intoxicou as duas.

A mãe delas, Lenilza Gomes Miguel da Silva Mendes, disse ao portal RD News, de Cuiabá, que está totalmente acabada após a perda das filhas.

“Não sei como vou conseguir. Meu esposo está aqui sendo forte. Não sei como vou continuar sem as minhas meninas”, desabafou.

“Fazíamos tudo juntas. Molhávamos as plantas, lavávamos roupas e até estendíamos. Era tudo junto. Mas hoje enterramos elas”, lembrou.

Um curto-circuito em um ventilador foi o que provocou o incêndio. Lenilza, quando sentiu o cheiro forte de queimado vindo do quarto das meninas, correu para o local. Mas já era tarde.

“Nós as tiramos de lá, levamos para sala e ligamos para o SAMU. Tentei acordá-las, mas não teve mais jeito”, lamentou.

Quando os médicos chegaram, apenas confirmaram as mortes das meninas – que também apresentavam pequenas queimaduras pelo corpo. Os pais autorizaram a doação das córneas delas.