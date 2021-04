Goiás está próximo de zerar a fila de espera de UTI para Covid-19, anuncia SES

O titular da Secretaria de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino projetou que Goiás deve zerar nos próximos dias a fila de espera por vagas em UTI para Covid-19.

O secretário deu a informação durante entrevista à última edição do jornal da TV Brasil Central (TBC).

De acordo com Alexandrino, o setor de regulação de vagas da SES observa há 23 dias uma redução sustentada do número de pedidos de vagas de UTI para pacientes com a doença.

Ele lembrou que nenhum paciente dessa fila de espera para UTI em Goiás está desassistido de atendimento médico, todos seguem hospitalizados, alguns recebendo oxigenação.

Também reforçou que o calendário de vacinação contra Covid no Estado, que seguirá ocorrendo junto com a chegada da vacinação contra a gripe H1N1.