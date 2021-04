Secretária confirma que Goiás só voltará a ter aulas presenciais depois da vacinação

A secretária de Educação de Goiás, Fátima Gavioli, confirmou que o retorno das aulas presenciais só ocorrerá depois que professores e demais auxiliares da educação estiverem vacinados e destacou a determinação do governador Ronaldo Caiado (DEM) de que é fundamental defender a vida.

“Hoje, todos queremos vacina. Houve um momento em que o país estava discutindo porque tinha pessoas que não queriam ser vacinadas, agora todos querem. Somos todos a favor da vacina. Eu vivi para ouvir isso e é muito bacana”, afirmou.

Informou que a vacinação dos professores está dentro das prioridades do governador, assim que se encerrarem as vacinas dos de 60 anos de idade.

“A previsão é de que isso pode acontecer até o dia 30 de abril, dependendo do envio de mais doses, em maio entrariam as pessoas com comorbidades e junto com essas pessoas o governador já apresentou a disponibilidade de os professores e demais auxiliares da educação serem vacinados”, assinalou Gavioli.

Apresentou números onde a educação básica tem um total de 143 mil pessoas, o que daria num total de aproximadamente 290 mil doses; na Secretaria da Educação seriam 38.800; a rede municipal tem 61 mil servidores e a rede privada tem 43.957, depois viriam o ensino técnico e o superior.

“Os professores e servidores da educação estão bastante ansiosos e otimistas com relação a essa vacinação, em maio e junho, com a necessidade de retomarmos as aulas presenciais. Existe perda de conteúdo, mas também ganhos, porque nunca se falou tanto em solidariedade e os pais voltaram a participar da escola”, salientou.

Reflexo

Segundo ela, a pandemia deixa um reflexo na educação para os próximos cinco anos, observando que as aulas remotas são importantes, atendem dentro daquilo que é possível, no momento mais grave da pandemia, mas professores, estudantes e pais já estão querendo aulas presenciais, “até porque a aula remota exige de nós um esforço sobrenatural nesse sentido”.

Sobre a evasão escolar, disse que há da parte da Secretaria de Educação uma busca ativa diária. “Hoje mesmo já foi feita a busca ativa do dia, menino por menino, criança por criança, cada um aluno virou um diamante e estamos atrás deles em todos os lugares, igrejas, feiras, comércios, nas escolas, dos que não voltaram para se matricular, não se transferiram e que não há notícia de óbito. Eu tenho que achar essa criança que abandonou a escola”, observou.

Elencou também que hoje fez uma web com os 40 coordenadores regionais e deu 30 dias, a contar de hoje, para que deem uma resposta de cada criança, porque que ela não voltou. Salientou que houve abandono, mas não evasão no Estado de Goiás, de 2020 para 2021, porque em 2020 tinha 530 mil alunos e em 2021 há matriculados 530.900. “Conseguimos manter o mesmo número”, assegurou.