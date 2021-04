A revelação bombástica de Pabllo Vittar durante show no BBB21

A cantora Pabllo Vittar revelou na festa dos oito finalistas do BBB 21 (Globo) que está noiva e vai casar em breve. Ela e Preta Gil fizeram o show desta quarta-feira (21), com direito a muita animação e até momentos de emoção.

Preta viu um anel no dedo de Pabllo e perguntou se ela está noiva. “Estou amiga, estou noiva”, a cantora respondeu. “Estou noiva e vou casar em breve, mamãe”. Preta brincou que quer ser a madrinha do casamento.

Os jogadores começaram a festa empolgados com o show e dançaram muito ao som das duas cantoras. O momento de emoção aconteceu quando Pabllo chorou ao cantar “Indestrutível”, uma música que denuncia a violência contra a população LGBTQ+.

O cenário da festa foi um botequim, com objetos representativos dos participantes. Preta Gil já fez outras apresentações no BBB, mas para Pabllo a noite foi de estreia. “Quem me conhece bem sabe que adoro demais o programa e sempre que possível estou ligadinha em tudo que rola no BBB. Ter a oportunidade de me apresentar por lá é incrível demais”, disse antes do show.

A madrugada teve também flerte entre Fiuk e Juliette, declaração de amizade de Arthur para Gil e performance ao som de “I’m a Slave 4U”, de Britney Spears.

Gil subiu no palco da festa e dançou só de sunga. Estava acompanhado de Pocah, Juliette e Camilla. Ele dançou e cantou em um microfone cenográfico.