Governo de Goiás abre seleção temporária com remuneração de R$ 8.982

O Governo de Goiás abriu processo seletivo simplificado para contratação de profissionais temporários para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

São oferecidas seis vagas para profissionais nas áreas de Engenharia Civil, Ambiental, Agronômica e Agrimensura. A remuneração para todos os cargos é de R$ 8.982 e a jornada de trabalho é de 40h semanais.

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 27 de abril e seguem até 06 de maio, por meio do site da Escola de Governo. O valor da taxa é de R$ 50.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de duas etapas: análise curricular e entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório.

Os colaboradores serão contratados pelo período máximo de três anos, havendo a possibilidade de prorrogação até o prazo total de cinco anos.

Mais informações estão no edital.