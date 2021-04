Realiza Construtora abre processo seletivo em Anápolis

A Realiza Construtora está com 10 vagas abertas para Consultor de Vendas. Para participar do processo seletivo o candidato deve ter:

– Ensino médio completo;

– Meio de locomoção (carro, moto, Uber) para facilitar a realização de visitas e apresentações;

– Experiência na área de vendas é um diferencial;

– Habilidades no atendimento ao público.

O que a Realiza oferece:

– Possibilidades de altos ganhos;

– Ajuda de custo nos 3 primeiros meses;

– 50% de contribuição para o CRECI;

– Treinamento, suporte e desenvolvimento contínuos.

Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] colocando no assunto do e-mail “Vaga Consultor de Vendas”.

Já a vaga para Engenheiro Civil, são exigidos os seguintes requisitos:

– Especialista em gerenciamento de obras;

– Experiência comprovada em gestão de obras;

– Experiência comprovada com o sistema construtivo em paredes de concreto.

Perfil buscado:

– Experiência com o sistema construtivo paredes de concreto, com domínio em gestão e controle de produção, gestão de cronograma, gestão de custo e de qualidade;

– Profissional com dedicação, facilidade de interação com as pessoas e responsabilidade, que possa desenvolver um trabalho objetivo e gerar bons resultados.

Para esta função, os interessados devem enviar o currículo para [email protected] com o assunto “Vaga Engenheiro Premiere Bela Vista”.

A Realiza Construtora tem 40 anos de história no mercado imobiliário, já entregou mais de 25 mil imóveis e está presente em 04 estados do Brasil.

São mais de 2 mil colaboradores que contribuem para construir empreendimentos modernos e inovadores, promovendo a satisfação e confiança dos clientes.