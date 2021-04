Comemoramos o segundo Dia das Mães de maneira diferente devido ao isolamento social provocado pela COVID-19. Apesar do distanciamento, o sentimento e o amor dos filhos com as mães permanecem o mesmo.

Sabe aquela “comida de mãe”? Aquela que, além de matar a fome, mata a saudade?

A campanha que o Anashoping lançou, “Toda mãe tem a receita certa para fazer a gente feliz”, reforça cada momento de amor e cuidado que as mães compartilham com seus filhos, colocando amor em tudo que fazem, principalmente nas receitas.

Use toda sua criatividade para contar a sua história através de uma foto que represente todo o amor envolvido entre você, sua mãezinha e, claro, as receitas especiais dela.

Não perca essa oportunidade incrível de homenagear sua mãe e ainda ganhar um Kit de Eletrodomésticos especial.

Participe até o dia 10/05, acesse o perfil @anashopping_ e siga as regras.

Anashopping, um shopping inteiro pra você!