UniEVANGÉLICA EAD oferece isenção de matrícula e 50% de desconto nas mensalidades para o curso de Ciências Contábeis

A profissão de cientista contábil se tornou essencial para quem se preza e quer ficar em dia com as obrigações fiscais e contábeis. Pensando na importância dessa profissão, o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA preparou uma super oferta para quem quer fazer o curso.

A partir deste sábado e por tempo limitado, as matrículas para os futuros contabilistas na UniEVANGÉLICA EAD serão gratuitas e as mensalidades sairão com 50% de desconto até o final do curso. O início das aulas é imediato.

“Em especial nesta pandemia, o curso de Ciências Contábeis prepara os profissionais para as mudanças em tudo o que diz respeito ao planejamento fiscal e de contabilidade das empresas. A UniEVANGÉLICA está em sintonia com essas alterações e ainda capacita os acadêmicos para as novas tecnologias existentes”, ressalta o coordenador, professor Ieso Costa Marques.

Mais informações sobre o curso de Ciências Contábeis da UniEVANGÉLICA podem ser obtidas pelo site da instituição.

NPC

O Núcleo de Práticas Contábeis – NPC serve como campo de prática para os estudantes.

“O aliar teoria à prática, prestando serviços à comunidade carente no que concerne a consultorias na área contábil, serviços para o microempreendedor individual, entidades do terceiro setor e para a comunidade universitária”, ressalta ainda o coordenador Ieso Costa Marques. No local, uma equipe estará preparada para atender à população.

NAF

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF da UniEVANGÉLICA ficou em 10º lugar da Unidade Federativa em atendimento online e em primeiro lugar em Goiás, Distrito Federal entre outros estados.

O NAF é um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com Instituições de Ensino Superior, cujo objetivo é oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo, não substituindo, porém, um escritório de contabilidade.