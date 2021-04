Ronaldo Caiado anuncia prazo para vacinação de professores e volta às aulas presenciais

Durante a assinatura de uma ordem de serviço para a construção de uma quadra de esportes em um colégio de Goianira, o governador Ronaldo Caiado (DEM) voltou a falar sobre vacinação contra a Covid-19 e estabeleceu um prazo para imunizar os professores da rede estadual.

“Antes do final do mês de maio vocês já vão entrar na vacinação, para voltar a ter uma vida normal nas escolas no segundo semestre”, anunciou.

Segundo Caiado, esse esforço será possível devido ao término da imunização de idosos em Goiás. A partir de agora, seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI), estabelecido pelo Ministério da Saúde, será possível atender grupos prioritários.

Vale lembrar que, além de profissionais da saúde, os integrantes das forças policiais e de salvamento do estado já estão sendo vacinados.

Números

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), até o último sábado (24/04), foram aplicadas 797.339 vacinas contra a Covid-19 referentes à primeira a dose. Já em relação à segunda dose, foram imunizadas 303.277 pessoas.

Goiás recebeu 1.665.280 doses de imunizantes, sendo 1.208.080 da CoronaVac e 457.200 da AstraZeneca.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as secretarias municipais de saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).